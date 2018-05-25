В сети высмеяли рост Путина: внезапно "дорос" до Макрона (фото)

08:26, 25 мая 2018
Курьёзы
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Макрон прилетел в РФ на экономический форум / фото facebook.com/alex.golobuckij

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На данную деталь обратил внимание политолог Алексей Голобуцкий. "Плавающий" рост Путина опять повеселил: при 152 реальных и 170 номинальных сантиметров роста его умудрились "дотянуть" до 179-сантиметрового Макрона!", - говорится в его сообщении.

Ранее у пользователей сети вызвали недоумение необычные кресла с чересчур низкими ножками в кабинете президента России Владимира Путина.

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Теги: #рост#Макрон#Владимир Путин