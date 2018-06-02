"Бомж-алкаш": в сети высмеяли фото сильно изменившегося любителя "русского мира" Олега Царева

13:23, 02 июня 2018
Курьёзы
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Свежая фотография бывшего народного депутата от Партии регионов Олега Царёва вызвала недоумение пользователей сети и стало поводом для шуток.

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Пользователей удивил неопрятный вид Царева, который к тому же, по мнению комментаторов, имеет изрядные проблемы с алкоголем.

"Похоже, дядька пьёт, что не в себя. А вообще-то он - спикер парламента Новороссии, если кто забыл", - пишут пользователи. - "Бомжи какие-то", "Во все тяжкие… Он вступил в элитные войска", "Где в аптеке купить антивошь?", "Дождались. Но надо отдать должное - долго протянул", "Какой из двух алкашей Царёв?".

"А что случилось с ним? Он же вроде качок на всех фото", - удивились комментаторы.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети высмеяли главаря "ДНР" с украинскими сигаретами.

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Теги: #Царев