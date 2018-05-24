В сети высмеяли главаря "ДНР" с украинскими сигаретами (фото, видео)

На фото видно, что на пачке сигарет, которую держит террорист Захарченко, написано "Куріння вбиває".

Главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко курит сигареты украинского производства.

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"Фото с инновационного форума! Шах и мат, хунта! Шахты на Донбассе теперь будут виртуальные. Будут майнить криптоуголь. А вот сигаретки у вождя пока из Украины. Такие инновационные дела в Донецке тудей", – говористя в сообщении OLARHAT в Twitter.

На опубликованных фото видно, что на пачке сигарет, которую держит главарь террористов Захарченко, написано "Куріння вбиває".

Некоторых пользователей сети увиденное натолкнуло на аналогии с эпизодом из советского сериала "Семнадцать мгновений весны".

"Это была ДРГ", "А курение точно убивает", "Ну он же не л*х последний курить расейскую х**ню", - шутят пользователи в комментариях.

Фото з інноваційного форуму! Шах і мат, хунто! Шахти в Донбасі тепер будуть віртуальні. Будуть майнити криптовугілля. А от сігарєтки у вождя пока з України. Такі інноваційні справи в Донецьку тудей. pic.twitter.com/H8eTkBbZHA — OLARHAT (@olarhat) May 23, 2018

Ранее главарь "ДНР" Александр Захарченко и "министр доходов и сборов "ДНР" Александр Тимофеев рассмешили сети новыми фото.