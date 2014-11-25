Китайские фермеры вымогали взятки под видом генерала и замминистра обороны

Полиция арестовала трех китайских фермеров, которые под видом заместителя министра обороны Китая, полковника и генерала Народной освободительной армии Китая вымогали взятки со строительных компаний.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The South China Morning Post.

По предварительным данным, мошенники получили 34 миллиона юаней (почти 83 миллиона гривен) от 19 строительных фирм, пообещав им тендер на постройку шести «береговых учебных военных баз».

Фермеры выдавали арендованный офис за штаб береговой военной базы, в котором разрабатывается «секретный военный проект». По свидетельствам пострадавших бизнесменов, мошенники завоевали их доверие, проведя экскурсию по «штабу», где «персонал» был одет в военную форму, а фальшивые документы были представлены как правительственные документы.

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По данным полиции, фермеры решились на такую аферу после того, как их самих обманули подобным образом.