"Куромаршал и его кошелек!": в сети высмеяли фото главарей "ДНР"

18:54, 30 апреля 2018
Курьёзы
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Фото террористов высмеяли / фото twitter.com/666_mancer

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Снимок с террористами опубликовал Necro Mancer в Twitter. ‏"Лидеры "Оплота Донбасса" Захарченко и Тимофеев после присяги молодежи "Оплота" на верность", - говорится в подписи к фото.

"Клоуны", "Что за ряженные генералы?", "Куромаршал и его кошелек!", "Генералы песчаных карьеров", - комментируют кадр в сети.

Ранее в сети высмеяли фото, на котором изображены двое террористов, один из которых держит в руках серп, а другой – молот.

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Теги: #Захарченко#министр ДНР Тимофеев