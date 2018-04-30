"Куромаршал и его кошелек!": в сети высмеяли фото главарей "ДНР"
18:54, 30 апреля 2018Курьёзы
276
На снимке позируют главарь "ДНР" и "министр доходов и сборов" псевдореспублики.
Фото террористов высмеяли / фото twitter.com/666_mancer
Главарь "ДНР" Александр Захарченко и "министр доходов и сборов "ДНР" Александр Тимофеев рассмешили сети новыми фото.
Читайте также"Забыл язык": террорист Захарченко снова оконфузился (видео)
Снимок с террористами опубликовал Necro Mancer в Twitter. "Лидеры "Оплота Донбасса" Захарченко и Тимофеев после присяги молодежи "Оплота" на верность", - говорится в подписи к фото.
"Клоуны", "Что за ряженные генералы?", "Куромаршал и его кошелек!", "Генералы песчаных карьеров", - комментируют кадр в сети.
Ранее в сети высмеяли фото, на котором изображены двое террористов, один из которых держит в руках серп, а другой – молот.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter