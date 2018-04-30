"Куромаршал и его кошелек!": в сети высмеяли фото главарей "ДНР"

На снимке позируют главарь "ДНР" и "министр доходов и сборов" псевдореспублики.

Главарь "ДНР" Александр Захарченко и "министр доходов и сборов "ДНР" Александр Тимофеев рассмешили сети новыми фото.

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Снимок с террористами опубликовал Necro Mancer в Twitter. ‏"Лидеры "Оплота Донбасса" Захарченко и Тимофеев после присяги молодежи "Оплота" на верность", - говорится в подписи к фото.

"Клоуны", "Что за ряженные генералы?", "Куромаршал и его кошелек!", "Генералы песчаных карьеров", - комментируют кадр в сети.

Ранее в сети высмеяли фото, на котором изображены двое террористов, один из которых держит в руках серп, а другой – молот.