Чихающий кот покорил сеть (видео)
09:39, 27 апреля 2018Курьёзы
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Животное умилило пользователей сети, они засыпали ролик "лайками".
Чихающий кот
Кот десять секунд безуспешно пытался чихнуть, чем "всколыхнул" интернет и стал популярным.
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Забавное видео в сети Reddit опубликовал пользователь под ником Light Endymion. Посетители ресурса пишут о магнетизме ролика. Некоторые отмечают, что пересматривали его вновь и вновь, чтобы поднять себе настроение.
Ранее пользователи сети обратили внимание на кота Локи, которого заочно признают "самым злобным" в мире.
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