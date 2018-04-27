Чихающий кот покорил сеть (видео)

Животное умилило пользователей сети, они засыпали ролик "лайками".

Кот десять секунд безуспешно пытался чихнуть, чем "всколыхнул" интернет и стал популярным.

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Забавное видео в сети Reddit опубликовал пользователь под ником Light Endymion. Посетители ресурса пишут о магнетизме ролика. Некоторые отмечают, что пересматривали его вновь и вновь, чтобы поднять себе настроение.

Ранее пользователи сети обратили внимание на кота Локи, которого заочно признают "самым злобным" в мире.