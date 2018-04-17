Самый злобный кот в мире стал звездой сети (фото)

За страницей Локи в Instagram следят более 65 тысяч человек.

Пользователи сети обратили внимание на кота Локи, которого заочно признают "самым злобным" в мире.

Сфинкс живет с хозяевами Сарой и Брентом в Нью-Йорке, передает Bored Panda.

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"У этого кота больше индивидуальности, чем у любого другого животного, которого я когда-либо встречала", - утверждает Сара в блоге "Девушки и их кошки". - Мы неразлучны. Мы лучшие друзья".

Кот Локи появился в жизни пары за день до Хэллоуина в 2014 году после нескольких месяцев поиска.

Ранее в сети опубликовали фотографию кошки по кличке Пепе посреди пустой комнаты. Автор снимка рассказала, что животное не смогло смириться с переездом соседки.