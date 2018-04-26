Аэропорт Дубая взял на работу 8-месячного ребенка, случаем уже заинтересовалась прокуратура

18:34, 26 апреля 2018
Курьёзы
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Управление гражданской авиации Дубая взяло на работу восьмимесячного младенца-эмиратца по имени Мухаммед Аль Хашеми. Он назначен на должность «специалиста по счастью».

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Соответствующее видео было распространено в социальных сетях, передает Arabian Business.

Спустя два дня этим видео заинтересовалась прокуратура Абу-Даби, которая проведет расследование соответствия такого назначения закону.

В прошлом году власти ОАЭ объявили, что несколько молодых эмиратцев пройдут тренинги, которые позволят им стать «офицерами счастья». Для реализации первой в мире инициативы было отобрано 60 человек.

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Теги: #ребенок#аэропорт#Дубай