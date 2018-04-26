Аэропорт Дубая взял на работу 8-месячного ребенка, случаем уже заинтересовалась прокуратура
18:34, 26 апреля 2018Курьёзы
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Аэропорт Дубая принял на работу восьмимесячного младенца, и этим случаем заинтересовалась прокуратура.
Ребенок работает в аэропорту "спевиалистом по счастью" \ www.youtube.com
Управление гражданской авиации Дубая взяло на работу восьмимесячного младенца-эмиратца по имени Мухаммед Аль Хашеми. Он назначен на должность «специалиста по счастью».
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Соответствующее видео было распространено в социальных сетях, передает Arabian Business.
Спустя два дня этим видео заинтересовалась прокуратура Абу-Даби, которая проведет расследование соответствия такого назначения закону.
В прошлом году власти ОАЭ объявили, что несколько молодых эмиратцев пройдут тренинги, которые позволят им стать «офицерами счастья». Для реализации первой в мире инициативы было отобрано 60 человек.
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