В ОАЭ движение на автостраде заблокировала пара любвеобильных верблюдов (видео)

В Объединенных Арабских Эмиратах на одной из трасс образовалась невероятная для этой страны по своим размерам пробка. Об этом рассказывается в сюжете 2+2.

В 60 километрах от Дубая движение блокировали два верблюда, которые решили прибегнуть к плотской любви, несмотря ни на что. Водители отчаянно давили на клаксоны, но животные продолжали заниматься своим делом.

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При этом, как отмечают свидетели, никто из людей, оказавшихся в заторе, не проявил ни малейшей агрессии ни по отношению к верблюдам, ни к соседям по несчастью.

Как сообщал УНИАН, недавно в Бельгии верблюды сбежали из передвижного цирка, изрядно напугав водителей.