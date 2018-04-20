Ляшко обрадовали глиняной коровой в сессионном зале Рады (фото)

18:23, 20 апреля 2018
Курьёзы
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Зачем Ляшко глиняная корова - неизвестно, но она явно очень его обрадовала / Фото УНИАН

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Ранее первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко напомнила, что следующее заседание парламента состоится 15 мая. К тому времени депутаты должны работать во фракциях, группах и округах.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля нардеп из "Самопомочі" опубликовал в Facebook фото, на котором Юлия Тимошенко сидит рядом с Ляшко и что-то ему говорит. Фракции "Батькивщины" и партии Ляшко расположены в одном секторе, но место Тимошенко - во втором ряду, а Ляшко - в седьмом. Исключенного из "БЮТ" 8 лет назад радикала редко можно увидеть вместе с Тимошенко, поэтому фото вызвало бурную реакцию в соцсети.

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Теги: #Рада#Ляшко