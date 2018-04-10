"Карликов слишком углубили": Путин вызвал замешательство в сети своим ростом (фото)

Пользователи шутят по поводу роста Путина и его окружения.

В сети в очередной раз высмеяли рост президента России Владимира Путина, который не соответствует официально заявленному.

Соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook блогер Алексей Голобуцкий.

Читайте такжеНа церемонии "Оскар" пошутили про Путина

"И снова о росте Путина и его окружения на Пасху. Рост Медведева - 162 см, Путина - 170 см, рост мэра Москвы Собянина (крайний справа, чуть не на голову выше) - 177 см. В чем подвох? Карликов немножко слишком углУбили - опять ассистенты перестарались?", – подписал он снимок.

Ранее у пользователей сети вызвали недоумение необычные кресла с чересчур низкими ножками в кабинете президента России Владимира Путина.