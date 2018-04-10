"Карликов слишком углубили": Путин вызвал замешательство в сети своим ростом (фото)
14:17, 10 апреля 2018Курьёзы
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Пользователи шутят по поводу роста Путина и его окружения.
Рост Путина якобы 170 см, Собянина - 177 см / фото facebook.com/aleksej.golobuckij
В сети в очередной раз высмеяли рост президента России Владимира Путина, который не соответствует официально заявленному.
Соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook блогер Алексей Голобуцкий.
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"И снова о росте Путина и его окружения на Пасху. Рост Медведева - 162 см, Путина - 170 см, рост мэра Москвы Собянина (крайний справа, чуть не на голову выше) - 177 см. В чем подвох? Карликов немножко слишком углУбили - опять ассистенты перестарались?", – подписал он снимок.
Ранее у пользователей сети вызвали недоумение необычные кресла с чересчур низкими ножками в кабинете президента России Владимира Путина.
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