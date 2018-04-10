"Карликов слишком углубили": Путин вызвал замешательство в сети своим ростом (фото)

14:17, 10 апреля 2018
Курьёзы
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Рост Путина якобы 170 см, Собянина - 177 см / фото facebook.com/aleksej.golobuckij

Соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook блогер Алексей Голобуцкий.

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"И снова о росте Путина и его окружения на Пасху. Рост Медведева - 162 см, Путина - 170 см, рост мэра Москвы Собянина (крайний справа, чуть не на голову выше) - 177 см. В чем подвох? Карликов немножко слишком углУбили - опять ассистенты перестарались?", – подписал он снимок.

Ранее у пользователей сети вызвали недоумение необычные кресла с чересчур низкими ножками в кабинете президента России Владимира Путина.

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Теги: #Владимир Путин#Дмитрий Медведев#рост Путина