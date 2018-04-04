Мальчик спел в гипермаркете и взорвал сеть (видео)

Мальчик спел в гипермаркете "Волмарт" в Гаррисберге (Иллинойс) песню Хэнка Уильямса "Lovesick Blues".

GUYS I FOUND THE FULL VIDEO OF THE WALMART BOY pic.twitter.com/KAic10gHMZ — 🌊 (@fIacozayn) March 31, 2018

В сети набирает популярность видеоролик, на котором 10-летний мальчик стоит посреди гипермаркета и исполняет песенку с элементами йодля.

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Мальчика зовут Мейсон Рэмси. Он исполнил композицию "Lovesick Blues" Хэнка Уильямса, передает Mashable. За несколько дней видео собрало более двух миллионов просмотров в Twitter.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на этот ролик. Мальчика прозвали Walmart Yodel Boy и стали делать с ним фотожабы и музыкальные пародии. Некоторые признались, что после прослушивания не могут избавиться от назойливого звучания голоса Рэмси в своей голове.

wtf is happening in Walmart pic.twitter.com/GLXVUGlQri — maddy (@maddy_jullieta) April 1, 2018

Dreamer X Walmart Kid pic.twitter.com/J7GuKAGerY — leon (@slaymerexha) March 31, 2018

А 3 апреля Рэмси записал обращение к поклонникам: