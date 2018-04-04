Мальчик спел в гипермаркете и взорвал сеть (видео)

20:48, 04 апреля 2018
Курьёзы
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В сети набирает популярность видеоролик, на котором 10-летний мальчик стоит посреди гипермаркета и исполняет песенку с элементами йодля.

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Мальчика зовут Мейсон Рэмси. Он исполнил композицию "Lovesick Blues" Хэнка Уильямса, передает Mashable. За несколько дней видео собрало более двух миллионов просмотров в Twitter.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на этот ролик. Мальчика прозвали Walmart Yodel Boy и стали делать с ним фотожабы и музыкальные пародии. Некоторые признались, что после прослушивания не могут избавиться от назойливого звучания голоса Рэмси в своей голове.

А 3 апреля Рэмси записал обращение к поклонникам:

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Теги: #песня#сеть