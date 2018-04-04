Мальчик спел в гипермаркете и взорвал сеть (видео)
— 🌊 (@fIacozayn) March 31, 2018
GUYS I FOUND THE FULL VIDEO OF THE WALMART BOY pic.twitter.com/KAic10gHMZ
В сети набирает популярность видеоролик, на котором 10-летний мальчик стоит посреди гипермаркета и исполняет песенку с элементами йодля.
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Мальчика зовут Мейсон Рэмси. Он исполнил композицию "Lovesick Blues" Хэнка Уильямса, передает Mashable. За несколько дней видео собрало более двух миллионов просмотров в Twitter.
Пользователи сети неоднозначно отреагировали на этот ролик. Мальчика прозвали Walmart Yodel Boy и стали делать с ним фотожабы и музыкальные пародии. Некоторые признались, что после прослушивания не могут избавиться от назойливого звучания голоса Рэмси в своей голове.
wtf is happening in Walmart pic.twitter.com/GLXVUGlQri— maddy (@maddy_jullieta) April 1, 2018
Dreamer X Walmart Kid pic.twitter.com/J7GuKAGerY— leon (@slaymerexha) March 31, 2018
А 3 апреля Рэмси записал обращение к поклонникам:
Yes I am the real Mason Ramsey pic.twitter.com/VU6CYSaN6c— Mason Ramsey (@theMasonRamsey) April 3, 2018