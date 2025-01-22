Вы можете думать, что их употребление может заменить яйца, мясо или сыр, но это не так.

Практически каждый человек хотя бы раз в жизни задумывается или даже начинает питаться правильно, соблюдая норму углеводов, белков и жиров в день. В основном это связано с началом занятий в спортзале. И чуть ли не самым главным органическим веществом является именно белок.

Он необходим для важнейших процессов, таких как рост мышц, а также для создания гормонов и нейротрансмиттеров. Добавление продуктов, богатых белком, в рацион помогает похудению, улучшению состава тела и регулированию уровня сахара в крови, пишет Health.

Многие продукты и напитки с высоким содержанием белка помогут удовлетворить и превысить суточные потребности в этом питательном веществе. Однако некоторые из них лишь называются белковыми, а на самом деле в них меньше белка, чем вы думаете.

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Арахисовое масло

Арахисовое масло является хорошим источником витамина E и фолиевой кислоты. Однако, несмотря на то, что его часто считают богатым белком продуктом, на самом деле в нём содержится всего 8 г белка на 32 г продукта.

Обычный йогурт

Обычный йогурт содержит меньше белка, чем греческий — 8,92 г белка на 170 г, в то время как греческий — 17,3 г белка на ту же порцию.

Кроме того, греческий йогурт содержит примерно на 50% меньше углеводов, что делает его лучшим выбором для тех, кто придерживается низкоуглеводной диеты.

Некоторые протеиновые батончики и снеки

Многие продукты, рекламируемые как "протеиновые батончики" или "протеиновые снеки", содержат всего несколько граммов белка. И очень много сахара. Вместо этого можно получить больше белка из завтрака, включающего 2 яйца, ломтик сыра и свежие фрукты.

Смузи

Большинство готовых смузи не являются хорошим источником белка, если они не приготовлены из высокобелковых ингредиентов. При покупке выбирайте продукты, содержащие 15–30 граммов белка на 450 мл, и проверяйте состав на наличие добавленных сахаров.

Семена чиа

Хотя семена чиа содержат много питательных веществ (клетчатка, магний, кальций), они не являются высокобелковым продуктом. Их обычно употребляют в небольших количествах. К примеру, в 28 граммах чиа содержится всего 4,68 г белка. Однако от чиа все равно лучше не отказываться, ибо они являются отличным источником клетчатки.

Бульон

Обычный куриный бульон содержит всего 3,26 г белка на 250 миллилитров, что делает его малобелковым продуктом. Бульон из костей — более концентрированный вариант. Там будет в три раза больше белка (9 граммов).

Гранола

Гранола — удобный вариант перекуса, но она обычно содержит мало белка. Если есть возможность, выбирайте такие варианты, которые бы содержали не менее 12 граммов белка на одну порцию.

Хумус

Основным ингредиентом в хумусе является нут. Это хороший источник белка (14,5 граммов на 150 грамм варёного нута). Однако в 60 граммах хумуса содержится лишь 4,77 г белка, поэтому это не самый белковый продукт.

Чтобы увеличить содержание белка, сочетайте хумус с высокобелковыми продуктами, например, курицей или фасолью.

Ореховое молоко

Коровье молоко содержит около 9,68 граммов белка на 250 мл, но большинство растительных видов молока (кроме соевого) содержат меньше белка. Например, в чашке миндального молока — чуть более 1 г белка, а в кокосовом — практически нет.

Киноа

Киноа часто считается продуктом с высоким содержанием белка, поскольку она содержит больше белка, чем другие популярные зерновые культуры, например, белый рис.

В 185 г киноа содержится 8 г белка, в то время как в белом рисе — всего 3,52 г.

Ранее УНИАН сообщал, какая белковая еда помогает похудеть и нарастить мышцы. При этом нужно помнить, что каждый человек должен адаптировать советы по питанию под свои потребности и что не существует универсального подхода к питанию.

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