Александр Волошин - популярный блогер в TikTok.

Украинец Александр Волошин довольно активно ведет свои социальные сети. В Instagram на него подписаны 1,4 млн человек, а в TikTok - 1,2 млн.

Парень ведет лайфстайл-блог, в котором показывает свою повседневную жизнь. Также он увлекается музыкой, и даже успел уже выпустить свой сольный трек "На синем Рогсһе".

В одном из интервью блогер говорил о том, что любит проводить время со своими близкими друзьями, родителями, партнерами, любит путешествовать и экстрим. Еще ему нравится активный отдых.

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Также известно, что парень встречается со звездой сериала "Школа", певицей и блогером Анной Тринчер. Они вместе снимают ролики в TikTok и выкладывают совместные фотографии на свои странички в Instagram.

Но после истории с отобранным у девочки iPhonе все страницы Александра в соцсетях заблокированы.

Скандал вокруг Александра Волошина:

На днях популярный в Украине TikTok-блогер Александр Волошин попал в скандал. На улицах Киева он предлагал людям, которые на него подписаны в соцсети, iPhonе. Так, подарок получила маленькая девочка, которую снимала камера. А затем Волошин решил отобрать у ребенка гаджет и предложил взамен 2 тысячи гривен.

После того как пользователей сети возмутила эта ситуация, блогер решил оправдаться. Он сказал, что не ожидал, что женщина с ребенком "начнут оказывать сопротивление". По словам Волошина, такую идею видео с подаренным смартфоном ему "подкинул" друг. Также он уверяет, что "актеры" были в курсе, что это постановка и что iPhone придется вернуть.

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Автор: Диана Могилевич