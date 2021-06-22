Фильм выйдет в украинский кинопрокат 29 июля 2021 года.

Появились первые кадры экшн-комедии "Красотка на драйве" (Jolt) с Кейт Бекинсейл (франшиза "Другой мир", "Ван Хелсинг", "Перл Харбор") в главной роли.

Как сообщает "Вольга Украина", фильм выйдет в украинский кинопрокат 29 июля 2021 года.

Кейт Бекинсейл исполнила роль Линди - стильной красотки с невероятными способностями, которые проявляются при первой вспышке гнева. Девушка испробовала все - армию, работу вышибалой, уйму лекарств и даже йогу, пока харизматичный ученый не придумал девайс, позволяющий действенно гасить вспышки гнева Линди. Теперь пришло время ходить на свидания, вот только у Линди самым наглым образом отбирают нового потрясающего кавалера - и ей не остается ничего другого, как воспользоваться своими экстраординарными навыками в поисках виновных.

В фильме режиссера Тани Векслер ("Без истерики!") также сыграли Стэнли Туччи (франшиза "Голодные игры", "Дьявол носит Прада", "Первый мститель"), Джай Кортни ("Отряд самоубийц", "Терминатор: Генезис", франшиза "Дивергент"), Бобби Каннавале ("Шпионка", франшиза "Человек-муравей и Оса", "Ирландец"), Лаверн Кокс ("Перспективная девушка", "Ангелы Чарли", "Оранжевый - хит сезона") и лауреатка премии "Оскар" Сьюзан Сарандон ("Голод", "Облачный атлас", "Тельма и Луиза").

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Автор: Марина Григоренко