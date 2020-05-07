"С какой ты планеты": актриса Кейт Бекинсейл ошеломила фанатов невероятной спортивной формой (фото)

В фотосессии она снялась в спортивных вещах и купальнике, показав безупречную фигуру.

Американская актриса Кейт Бекинсейл украсила новую обложку июньского выпуска британского журнала women's Health.

В фотосессии она снялась в спортивных вещах и купальнике, показав безупречную фигуру. Фото со съемки опубликовала в Instagram.

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«Я рада быть на обложке women's Health, но, пожалуйста, имейте в виду, что мы снимали это еще до пандемии. И прогуливаться по горам в штанах, говоря о здоровье и упражнения, на самом деле не было так странно, как кажется сейчас», – говорится в подписи.

Фотосессия была стилизована под спортивные занятия на природе. Кейт примерила массу образов на разных локациях, но каждый из них был призван подчеркнуть безупречное спортивное тело Бекинсейл.

Фолловеры засыпали актрису комплиментами относительно ее внешности, а также несоответствия возрасту. В этом году актрисе исполнится 47 лет.

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