Мальчик утонул в пруду в Крыму

Подросток утонул в пруду в Кировском районе Крыма, поиски тела пока не дали результатов, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Информация о несчастном случае поступила к спасателям 30 мая.

Погиб 15-летний местный житель.

"Для проведения работ привлекли двоих водолазов. По состоянию на вечер среды поиски не дали результатов. В четверг работы возобновили", - говорится в пресс-релизе.