Мальчик утонул в пруду в Крыму
10:57, 31 мая 2012Крым
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Тело ищут водолазы
Подросток утонул в пруду в Кировском районе Крыма, поиски тела пока не дали результатов, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Информация о несчастном случае поступила к спасателям 30 мая.
Погиб 15-летний местный житель.
"Для проведения работ привлекли двоих водолазов. По состоянию на вечер среды поиски не дали результатов. В четверг работы возобновили", - говорится в пресс-релизе.
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