Крымчане увидят прохождение Венеры по диску Солнца

Одно из самых редких предсказуемых астрономических явлений - прохождение Венеры по диску Солнца - смогут наблюдать жители Симферопол 6 июня, сообщает сайт 0652.ua.

По информации астрологов, в это время Венера будет находиться между Солнцем и Землей. Вторая планета Солнечной системы будет похожа на маленькое черное пятнышко, которое движется по солнечному диску.

„Прохождения схожи с солнечными затмениями, но хотя диаметр Венеры почти в 4 раза больше, чем у Луны, во время прохождения она выглядит примерно в 30 раз меньше Солнца, так как находится значительно дальше от Земли, чем Луна”, - сообщает сайт.

Наблюдать за явлением необходимо, защищая глаза с помощью оптических приборов с солнечным фильтром. Можно пробовать наблюдать через стеклышко щитка сварщика, гибкий диск разобранной дискеты, засвеченную фотопленку.

Каждые 243 года повторяются 4 прохождения Венеры по диску Солнца: два зимой (через 8 лет), затем долгий промежуток в 121,5 года, еще два летом (опять через 8 лет) и промежуток в 105,5 года.

Недавнее прохождение случилось в 2004 году. Последующие прохождения будут только в 2117 и 2125 годах.