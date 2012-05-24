Симферополь откроет роллердром

Площадка для экстремальных видов спорта, так называемая "Таблетка", будет реконструирована на территории детского парка в Симферополе. Ее открытие запланировано ко Дню города, в первые выходные июня, сообщила пресс-служба мэрии.

Площадь "Таблетки" расширили, провели подготовительные работы перед укладкой асфальта, монтируют рампу для экстремального катания на роликах.

Кроме того, установят несколько разгонных горок.

"Симферопольская молодежь сможет активно проводить свое время и заниматься спортом на восстановленном роллердроме", - говорит вице-мэр Илья Глазков, который проверил ход работ.