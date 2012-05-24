Музыкальное восхождение покажут дети в Ялте

Международный музыкальный конкурс детского искусства «Восхождение» пройдет 27-31 мая в Ялте, на него планируют приехать 150 юных талантов из Украины, России, Армении и Молдовы, сообщила пресс-служба мэрии.

Конкурс проводится в четвертый раз и будет состоять из пяти номинаций: «Фортепиано», «Струнно-смычковые», «Духовые и ударные», «Классическая гитара» и «Ансамбли».

«Организаторы решили наполнить весеннюю Ялту звуками классической музыки в исполнении юных талантов и сделать таким образом этот вид искусства еще более доступным», - говорится в сообщении.

В состав жюри конкурса вошли ведущие музыканты Украины, профессоры и доценты Киевской, Львовской, Одесской и Донецкой музыкальных академий, Днепропетровской консерватории, Харьковского университета искусств.