Украинский флот мечтает восстановить мощь морской авиации

Украинские Военно-морские силы имеют на текущий год амбициозные планы в отношении восстановления технической готовности летательных аппаратов морской авиации, заявил первый заместитель командующего ВМС вице-адмирал Сергей Елисеев в интервью журналистам в ходе проведения совместного командно-штабного учения флотов Украины и России «Фарватер мира».

«Мы планируем нарастить усилия по технической готовности нашей морской авиации. В этом году планируем дополнительно ввести в строй два вертолета Ка-27 и еще один вертолет Ми-14», - сказал Елисеев.

По его словам, украинский флот за последние три года стал выделять намного больше средств именно на поддержание и восстановление технической готовности, производство различного рода комплектующих.

При этом начальник штаба - первый заместитель командующего ЧФ России вице-адмирал Александр Троян заявил, что «у российской стороны отремонтированы практически все летательные аппараты».