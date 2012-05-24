МВД ищет разрушителей могилы мусульманского праведника в Крыму

16:04, 24 мая 2012
Крым
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Открыто уголовное дело

Милиция в начале недели возбудила уголовное дело по факту повреждения могилы мусульманского праведника Эскендера в Бахчисарайском районе Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МВД после появления в четверг в интернет-СМИ информации о происшествии.

Журналисты утверждают, что надгробный камень разбили кувалдой.

Дело открыто по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса -  "надругательство над могилой, иным местом погребения либо над телом умершего". Его 22 мая завел следотдел Бахчисарайского райотдела милиции, когда правоохранители получили заявление по факту инцидента.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до двухсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или до шести месяцев ареста, или до трех лет ограничения свободы, или тюрьма на такой же срок.

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