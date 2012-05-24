Паром "врезался" в подлодку в Крыму: есть раненые

Активная фаза российско-украинских командно-штабных учений "Фарватер мира" началась в четверг в Севастополе, моряки спасали паром, который начал тонуть в результате столкновения с подводной лодкой, двигавшейся в надводном положении, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.

"Первой задачей по условиям учения было оказание помощи пассажирскому парому, получившему повреждение корпуса в результате столкновения с подлодкой. На паром начала поступать вода, возник пожар, а подлодка получила повреждения и легла на грунт", - говорит Трухачев.

В роли аварийного судна выступил большой десантный корабль Черноморского флота "Цезарь Куников".

В район "аварии" вышли силы объединенного поисково-спасательного отряда. Место ЧП указал самолет АН-26 морской авиации ЧФ. "Самолеты ВМС Украины сбросили средства группового спасения людям. Подъем пострадавших из воды, эвакуацию раненых и доставку их на берег осуществили экипажи вертолетов Ми-14 и Ка-27 двух флотов", - добавил Трухачев.