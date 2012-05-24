Общагу в крымском селе требуют взять на баланс

Прокуратура Бахчисарайского района Крыма требует от сельсовета взять на баланс общежитие в Уголовом, а также улучшить условия проживания людей, которые обитают в ветхом здании, сообщила пресс-служба надзорного ведомства республики.

"По результатам проверки информации, изложенной в публикациях СМИ, приняты меры реагирования для защиты интересов пяти семей. В нарушение требований закона орган местного самоуправления в течение десятилетия не принимал мер для взятия на баланс здания, подлежащего передаче в коммунальную собственность", - говорится в пресс-релизе.

Надзорное ведомство внесло в адрес местного совета предписание с требованием выполнить свои обязанности. "Здание должно быть взято на баланс", - подчеркнула прокуратура.