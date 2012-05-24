Морская вода в Крыму в норме

Пробы воды в море, взятые у берегов Крыма, соответствуют санитарным нормам, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма со ссылкой на главного государственного санитарного врача республики Наталью Пеньковскую.

Специалисты проверили 268 проб. "Отклонений от санитарных норм не выявлено", - говорит Пеньковская.

Также сообщается, что СЭС Крыма подписывает паспорта на открытие пляжей. Пока выдали 134 паспорта.

"Активно паспорта подписываются в Феодосии, Евпатории, Ялте, Алупке, Алуште, Судаке, Черноморском районе. Работа продолжается", - утверждают в Совмине.