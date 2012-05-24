Прокуратура ищет братскую могилу скота близ села Новая жизнь
13:30, 24 мая 2012Крым
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Ужасы северного Крыма
Прокуратура Крыма начала проверку информации об организации незаконного скотомогильника в Джанкойском районе полуострова, сообщила пресс-служба ведомства.
"Сегодня в СМИ появилась информация со ссылкой на активистов "Общества рыболовов Украины" об обнаружении вдоль русла Азово-рисового канала в Джанкойском районе Крыма близ села Новая жизнь свалки внутренностей и конечностей животных. Надзорное ведомство осуществляет действия, направленные на установление виновных, привлечение их к ответственности и главное - ликвидацию угрозы экобезопасности", - говорится в пресс-релизе.
Прокуратура обещает сообщить результаты проверки.
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