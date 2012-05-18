Крымские татары вспомнили жертв депортации на митинге

В Симферополе более 15 тысяч крымских татар на митинге, посвященном 68-й годовщине принудительного переселения в Среднюю Азию, Сибирь и на Урал, требовали от властей восстановить их права.

Колонны репатриантов, иногда выкрикивая "Аллах акбар", прошли с транспарантами "Вечная память жертвам геноцида", "Требуем восстановления крымскотатарского языка", "Восстановим права крымскотатарского народа под эгидой международнорй общественности", "Требуем принять закон Украины о восстановлении прав крымскотатарского народа", национальными флагами и флагами Украины от окраин Симферополя к центру города.

На акции, организованной меджлисом, выступили руководители этого объединения, правозащитники и представители крымской власти.

Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев отсутствовал на митинге, поскольку находится на лечении. На сайте крымского правительства опубликовано его обращение по случаю дня памяти жертв депортации: ”Сегодня представители всех народов, живущих в Крыму, склоняют головы, чтобы почтить память крымчан, погибших во время депортации. Этот день - суровый урок не только политикам, но и всем поколениям, призывающий нас превыше всего чтить человеческую жизнь, честь и достоинство личности. Мы скорбим вместе и разделяем боль каждого, кто пострадал во время массовых выселений”.

Митинг длился почти два с половиной часа. После - свою акцию провел оппозиционный меджлису Крымскотатарский народный фронт.

Сотрудники НКВД провели депортацию 18-20 мая 1944 года по решению Государственного комитета обороны, подписанному Иосифом Сталиным. Причиной выселения называлось дезертирство крымских татар из Красной армии, сотрудничество с немцами и расправы над советскими партизанами.

По разным данным, были депортированы от 183 до 188 тысяч крымских татар. Большая часть - в Узбекскую ССР. В годы Великой Отечественной войны из Крыма выселили также крымских немцев, армян, болгар и греков.

Массовое возвращение татар на полуостров началось в конце 80-х - начале 90-х годов.

В 1989 году Верховный совет СССР принял декларацию ”О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечению их прав”.

С 1993 года в Крыму 18 мая отмечается как День памяти жертв депортации.

В Крыму в настоящее время живут 1,9 млн человек, из них более 265 тысяч - татары. Еще минимум 100 тысяч хотели бы вернуться на полуостров.