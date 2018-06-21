Поляризация и ее последствия

Митинги крымских татар в Крыму, можно сказать, региональная особенность. Волевой и сплоченный народ за тяжелые годы лишений и в период репатриации закалился и привык говорить так, чтобы его слышали. Но несмотря на то, что это явление для крымчан привычное, в последнее время оно приняло несколько иные аспекты. Если ранее требования в различной тональности звучали в адрес власти, то сегодня проходят митинги взаимных упреков среди различных крымскотатарских организаций. Можно было бы считать это политическим баловством, если бы противостояние не набирало обороты. Одни говорят о желании оппозиции меджлиса сменить их руководство, чтобы получить рычаги власти. Другие - о том, что раскол связан исключительно с недовольством крымскотатарского народа работой Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова. Что же происходит на самом деле?

В последние месяцы в Крыму оформилась политическая поляризация крымскотатарских общественных организаций. Объединились движения, которые обвиняют меджлис в бездеятельности и неэффективности, добиваются отставки Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова. Это ряд ортодоксальных религиозных мусульманских организаций, а также «Фонд исследований и поддержки коренных народов Крыма», поддерживающий связи с ООН, «Комитет солдатских матерей Крыма», «Союз крымскотатарских офицеров», «Крымскотатарский избирательный блок», общественные организации «Поколение Крым», Фонд «Ватандаш-Соотечественник», «Иллери», организация «Милли Фирка». Они собрали свою конференцию и подписали меморандум о создании Крымскотатарского народного фронта. С одной стороны, «фронтовики» заявляют о согласии с нынешними действиями органов власти Украины, выражают им поддержку, с другой стороны, они предъявляют власти столь жесткий ультиматум, какого раньше национальное движение не предъявляло - и непременно к 18 мая этого года принять закон о восстановлении прав и реабилитации крымскотатарского народа, отправить в отставку нынешнего председателя Рескомнаца Крыма Эдема Дудакова, увеличить финансирование программы обустройства до 100 миллионов гривен, принять программу возрождения крымскотатарского языка. При этом один из участников собрания Решат Аблаев неоднозначно заявил, что тот, кто не согласен с этими требованиями и не подпишет меморандум, будет считаться «врагом народа».

Результатом этой конференции также стала странная «акция голодовки» у стен Совета министров, предпринятая с 15 мая. Странная потому, что не в полномочиях Совмина принять тот закон, которого требуют «фронтовики», а с другой стороны именно правительство Крыма приняло меры для финансирования обустройства репатриантов и формированию госпрограммы на 2012 год. Кроме того, освобождаются самозахваченные участки земли, решается земельная проблема, открыто 14 национальных школ, разрабатывается концепция национального образования.

Ряд аналитиков оценили акцию голодовки как неуместную и несвоевременную пиар-акцию малочисленной партии «Милли Фирка», которая иными способами не способна обратить на себя внимание органов государственной власти и общественности. Прямо скажем - созвать на 18 мая общенациональное собрание крымских татар, в котором бы приняли участие по одному представителю от всех семей репатриантов, как было заявлено, «фронту» оказалось не под силу, поэтому ограничились пиар-голодовкой…

Каковы причины поляризации политических движений среди крымских татар? Не секрет, что сегодня процесс репатриации крымских татар замедлился. Государственная помощь и объем госпрограммы по обустройству репатриантов уменьшились по известным экономическим причинам и отстают от запрашиваемых размеров - вместо затребованных по подсчетам Рескомнаца 150 миллионов в бюджете второй год выделяется меньшая сумма. Это дает прекрасные возможности политическим силам для самопиара.

Несколько недель назад депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев заявил о своем намерении покинуть кресло главы меджлиса, в котором он находится уже более 20 лет. Обозреватели отмечают, что возможный уход Джемилева с поста главы меджлиса будет обозначать изменение целой эпохи в национальном движении. Во-первых, кто бы ни стал новым лидером, он уже не будет иметь опыта советского диссидентства, а также мифологию политического заключенного, близкого к легендарному Андрею Сахарову. Это означает, что кто бы ни стал главой меджлиса в нынешних условиях, он будет вынужден преодолевать кризис, то есть - требовать от власти больше, чем раньше.

Радикальное крыло «непримиримых» существовало в меджлисе и раньше, но Джемилеву до сих пор удавалось сдерживать его. И если движения, называющие себя оппозицией, сегодня обвиняют меджлис и его лидеров в бездействии, то завтра, если им удастся возглавить выборные органы крымских татар, как они того хотят, они сами будут вынуждены требовать от властей сделать больше, чем она делала до этого. Иначе и они будут обвинены в том, в чем же обвиняют меджлис, что смирились с отсутствием результатов. Цель оппозиции, как видно, вести сегодня активную войну с меджлисом и выдвигать ультиматумы власти. Открытым остается вопрос, смогут ли они выражать свою гражданскую позицию в правовых рамках.

Сам же Джемилев имеет довольно широкие международные связи, авторитет в международных организациях, в правительствах многих стран, поддерживающих борьбу крымских татар, в диаспоре в США, Турции, Румынии, Германии других странах. Простая отставка и уход «на политическую пенсию» не может удовлетворить фигуру такого масштаба, как Джемилев. Смена его на посту главы меджлиса, скорее всего, будет сопровождаться как минимум его переходом на работу во Всемирный конгресс крымских татар.

В то же время сегодня проблема лидера меджлиса заключается не в том, что нет преемника, а в том, что их много. При этом в отставке Джемилева ни у кого нет уверенности: не исключено, что курултай, как это ни раз бывало, ссылаясь на сложность обстановки в стране попросит Джемилева еще остаться. А если он все же будет настаивать на отставке, то очевидно, что курултай выберет того, кого порекомендует сам Джемилев.

Среди наиболее вероятных наследников кресла председателя меджлиса называют Рефата Чубарова и Ремзи Ильясова. Кроме того, наследники второго ряда - Ильми Умеров, глава Бахчисарайской райгосадминистрации, а также делегат курултая киевский бизнесмен Рустем Умеров, который сейчас находится на запасных позициях, однако при определенных условиях может стать кандидатом № 1. Сами «фронтисты» считают, что Джемилев лоббирует 29-летнего бизнесмена Рустема Умерова, поскольку их связывают финансовые интересы, причем не только в нашей стране.

Напрашивается вполне реалистичный вывод, что власть сама по себе - не самоцель. В обращении «Крымскотатарского народного фронта» к политическим партиям говорится: «Используя депутатские полномочия в личных корыстных интересах, Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров выстроили в Крыму теневые схемы расхищения целевых бюджетных средств и гуманитарной помощи, направляемых Украиной и международными организациями на обустройство репатриантов». Возникает мысль - речь идет не столько о политике, сколько о финансовых потоках - не только из государственного бюджета, но и о малоконтролируемых денежных вливаниях международных организаций и зарубежных спонсоров. Кто будет у руля - тот и будет «рулить» денежными потоками и ручейками - подспудно слышится во внешне правильных речах.

При этом эта внутренняя междуусобная борьба за власть имеет мало отношения к действительным проблемам крымскотатарского народа. От громких лозунгов не будут построены дороги, проведено электричество и вода в поселки компактного проживания, не прибавится хороших учителей крымскотатарского языка и литературы, не появится новых книг крымскотатарских авторов, не будут организованы новые рабочие места. Многие международные организации, страны -доноры , присылая своих представителей, прежде всего интересуются именно этими проблемами. Поэтому с их помощью появляются новые водоводы, школы, медицинские пункты. Это - нормально, это - правильно. Дети должны получать то, что необходимо детям, старики - то, что скрасит их старость, взрослые люди должны иметь работу, чтобы содержать семьи. Это - жизнь. И она не имеет ничего общего с политическими игрищами. Помогают не организации, как бы она не называлась, помогают людям, вернувшимся на родную землю От того, что раскололась политическая крымскотатарская элита, не должны страдать жители многонационального полуострова.

Интерес всего крымского социума, органов власти Украины и Крыма, состоит в том, чтобы крымские татары, сегодня так рьяно воюющие друг с другом, смогли найти компромисс и избрать себе здравомыслящих, рассудительных и адекватных лидеров. При этом не важно, какие фамилии они будут носить, лишь бы они были способны предсказуемо и неконфликтно отстаивать интересы народа не в ущерб людям других национальностей, живущим в Крыму.

Сергей Панов