В Крыму создадут бизнес-инкубатор

В Крыму планируют создать республиканский бизнес-инкубатор и интернет-портал для предпринимателей, говорится в плане мероприятий по подготовке и проведению в регионе года поддержки малого предпринимательства, утвержденном на заседании Совета министров автономии во вторник.

Проект разработан на основе национального плана действий на 2012 год - в рамках реализации программы экономических реформ президента Украины Виктора Януковича.

В частности, в сентябре предполагается провести Фестиваль малого бизнеса Крыма, приуроченный ко Дню предпринимателя.

Кроме того, собираются наладить работу интернет-портала, "горячей линии" и выездных пунктов для предоставления предпринимателям консультационной помощи.

Также, согласно плану, бизнесменов будут привлекать к участию в выставках национального, республиканского и регионального значения, сообщила пресс-служба Совмина.