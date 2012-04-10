Алушта пополнится новыми туробъектами

Алушта планируют в этом году реализовать ряд новых туристических проектов, в планах городских властей - открытие кинотеатра, дельфинария и парка миниатюр, сообщил курортно-информационный центр.

В частности, запланирована реконструкция кинотеатра «Шторм».

«До сегодняшнего момента в Алуште не было действующего кинотеатра. Несмотря на то, что курортный город довольно-таки большой, власти планируют в этом году запустить кинотеатр», - заявил заместитель председателя Совета министров Крыма Георгий Псарев.

Парк миниатюр планируют презентовать к курортному сезону, дельфинарий - в течение года.