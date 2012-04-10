В Крыму арестовали "шишку" из СЭС

Такса за добро на торговлю - $1 тысяча

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главному санитарному врачу Белогорского района Крыма, которая подозревается во взяточничестве, сообщила пресс-служба прокуратуры республики. Санврач получила от предпринимателя путем вымогательства тысячу долларов за выдачу документов на объект торговли. Надзорное ведомство возбудило дело по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса - "получение взятки, соединенное с вымогательством". Фамилия подозреваемой не разглашается. Ведется следствие.

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