В Крыму арестовали "шишку" из СЭС
10:12, 10 апреля 2012Крым
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Такса за добро на торговлю - $1 тысяча
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главному санитарному врачу Белогорского района Крыма, которая подозревается во взяточничестве, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
Санврач получила от предпринимателя путем вымогательства тысячу долларов за выдачу документов на объект торговли.
Надзорное ведомство возбудило дело по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса - "получение взятки, соединенное с вымогательством".
Фамилия подозреваемой не разглашается.
Ведется следствие.
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