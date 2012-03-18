Яхта с украинско-российским экипажем установила мировой рекорд

Совершающая поход к Южному, а затем к Севрному полюсам яхта «Скорпиус» с украинско-российским экипажем установила новый мировой рекорд мореплавания - в море Росса (Западная Антарктида) достигла 77 градусов южной широты, сообщил первый заместитель председателя Севастопольской горгосадминистрации Сергей САВЕНКОВ, координирующий поход экипажа.

Как сказал.САВЕНКОВ, по поступившей ему от капитана яхты Сергея НИЗОВЦЕВА информации, установив первый из нескольких запланированных рекордов, яхта вновь взяла курс в направлении украинской полярной станции «Академик Вернадский», куда планирует прибыть, пройдя около 2 тыс. миль, ориентировочно через 10 суток.

На пути к Южному полюсу яхта попала в 12-бальный ураган, получила множество поломок. После двух недель ремонта на Тасмании, заправки дизельным топливом, продуктами питания и всем необходимым «Скорпиус» снова вышел в море и взял курс на Антарктиду.