Крыму нужно больше доступных пляжей - Могилев

В Крыму необходимо увеличивать количество коммунальных пляжей, а также обеспечить максимальную доступность пляжей общего пользования, заявил председатель Совета министров автономии Анатолий МОГИЛЕВ, сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Необходимо делать пляжи максимально открытыми, расширять сеть коммунальных пляжей, потому что это не только обеспечивает доходную часть бюджета, но и способствует формированию положительного имиджа Крыма», - сказал крымский премьер на совещании по вопросам подготовки пляжных территорий к курортному сезону.

Сейчас в Крыму насчитывается 558 пляжей, из них 339 - пляжи санаторно-курортных, оздоровительных учреждений, детских учреждений оздоровления и отдыха, 219 - пляжи общего пользования.

Одной из основных проблем при подготовке к курортному сезону является недостаточная оснащенность инфраструктуры пляжей или ее отсутствие. Так, это характерно для Ленинского и Раздольненского районов, а также Керчи. «Организация пляжного отдыха - важная составляющая имиджа Крыма. Необходимо искать резервы для обеспечения надлежащей инфраструктуры на пляжах и создания максимально комфортных условий для отдыхающих», - сказал МОГИЛЕВ.

Кроме того, на ряде пляжей не обеспечивается своевременная санитарная очистка территории. Органам местного самоуправления поставлена задача расторгать договоры с арендаторами, которые неэффективно используют пляжные зоны. Вопросы по «проблемным» пляжам, находящихся в ведении центральных министерств и ведомств, будут решаться на уровне Кабинета министров Украины.

Властям регионов поручили также обеспечить контроль над своевременным проведением обследования дна акватории пляжных зон и получением паспортов готовности.