"Крымский Титан" хочет взять $40 миллионов в кредит

Крупнейший производитель двуокиси титана "Крымский Титан" (Армянск, Крым) объявил тендер на привлечение трех кредитных линий на общую сумму 320 млн гривен, говорится в сообщении предприятия.

"Крымский Титан" планирует привлечь средства в виде долгосрочной возобновляемой мультивалютной кредитной линии на срок не менее 30 месяцев на сумму 80 млн гривен, в виде долгосрочной возобновляемой мультивалютной кредитной линии на срок не менее 24 месяцев на сумму 80 млн гривен и в виде долгосрочной возобновляемой мультивалютной кредитной линии на срок не менее 36 месяцев на сумму 160 млн гривен.

Компания принимает заявки потенциальных кредиторов до 10:00 9 ноября.

Предприятие зарегистрировано в форме закрытого акционерного общества.

50%+1 акция "Крымского Титана" принадлежит государственной акционерной компании "Титан", 50%-1 акция - компании Ostchem Germany GmbH (ранее называлась RSJ Erste Beteiligungs, Германия), в уставный фонд компании передан целостный имущественный комплекс ГАК "Титан".

90% акций OstChem Holding AG принадлежит Group DF, напоминают "Українські Новини"