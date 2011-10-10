Обменять валюту можно будет без ксерокопирования паспорта?

В Национальном банке Украины намерены упростить валютообменные операции: сдать иностранную валюту можно будет, лишь предъявив паспорт, без его ксерокопирования, пишет газета «КоммерсантЪ Украина» (№ 162 от 10 октября).

По информации издания, предыдущее решение регулятора «уже оказало психологическое воздействие на скупщиков валюты, и объемы тотальной скупки долларов населением после рекордного показателя сентября - 2 млрд. долоаров - сократятся минимум на треть».

Главной причиной снижения международных резервов Нацбанка на 3,26 млрд. долларов в сентябре стала активная скупка валюты населением. Как сообщил газете первый заместитель председателя НБУ Юрий КОЛОБОВ, за первый месяц осени население продало банкам 1,5 млрд. долларов, тогда как купило более чем вдвое больше - 3,5 млрд. долларов.

"Произошедшая в сентябре переоценка валют, которые есть у нас в резервах, тоже имела место, но ажиотажное превышение спроса со стороны населения над продажей в отдельные дни составляло более 200 млн. долларов", - сказал он.

По словам КОЛОБОВА, при этом чистое отрицательное сальдо операций НБУ на межбанке достигло 1,9 млрд. долларов.

КОЛОБОВ подчеркнул, что основной спрос на валюту, который фиксируется как покупка ее гражданами, формировал теневой рынок продажи товаров.

Казначей одного из крупнейших банков сказал газете, что спрос на валюту в сентябре был спровоцирован публикуемыми в прессе девальвационными прогнозами псевдоаналитиков. "На волне паники начали скупать валюту, поскольку у населения стала скапливаться гривня. Среди внешних факторов - ситуация на мировых рынках, из-за которой инвесторы выводят деньги с развивающихся рынков, что видно как по продаже гособлигаций нерезидентами, так и по "натянутому" платежному балансу", - отметил банкир.

Директор департамента казначейства и финансовых институтов «Креди Агриколь Банка» Антон БОЛДЫРЕВ считает, что послабление НБУ не повлияет на рынок.

Газета сообщает, что казначей одного из крупнейших банков поддержал своего коллегу и сказал: «Весь теневой бизнес, который в этом году ушел из банков, завязан на покупке, а не на продаже валюты».

«Поэтому, если сначала постановление остановило какую-то часть "серого" импорта, теперь ничего не изменится», - добавил он.

Банкиры говорят, что поменялось отношение населения и к депозитам, которые в начале года формировались в основном в гривне, а сейчас свыше 60% - в валюте.

"Спрос на доллары начнет утихать к декабрю, если не будет серьезных колебаний и население увидит стабильность", - считает БОЛДЫРЕВ.

Банкиры ожидают, что до этого времени чистая покупка населения будет ежемесячно составлять 1,2-1,3 млрд. долларов.