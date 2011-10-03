Самому молодому мэру Украины дали 5 лет тюрьмы
Взятка в Орджоникидзе
Феодосийский горсуд приговорил к пяти годам лишения свободы 23-летнего мэра курортного поселка Орджоникидзе (Крым) Максима Дубинина.
Этот приговор самый молодой мэр страны получил за взятку.
Сообщников Дубинина - заместителя поселкового головы Станислава Бовшика и депутата Бориса Кузнецова - приговорили к пяти годам условно. Все трое лишены права занимать организационно-распорядительные должности сроком на два года.
Поселковый голова Орджоникидзе вместе с заместителем были задержаны в феврале при получении части взятки в размере 35 тыс. грн.
Деньги чиновники вымогали за продление договора аренды нежилых помещений. Изначально речь шла о 100 тыс. грн, но один из потерпевших в суде отказался от своих претензий. В итоге суд исключил этот эпизод из рассмотрения дела.
Максим Дубинин победил на местных выборах в октябре прошлого года при поддержке Коммунистической партии Украины.