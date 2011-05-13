На руководителей РТПЦ завели дело

Прокуратура Симферополя возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Радиотелевизионногопередающего центра Крыма (РТПЦ) при закупке услуг добровольного страхования без проведения тендера, в нарушение финплана предприятия и по завышенным тарифам, в результате чегонезаконно использовано более 430 тыс. грн. госсредств, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Дело возбуждено по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины - "злоупотребление служебным положением, которое привело к тяжелым последствиям". Если вина должностных лиц РТПЦ будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Ведется следствие.