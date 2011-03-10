Спасатели вытащили 14 машин из снежного заноса в Крыму

10:00, 10 марта 2011
Крым
0 0

Очистили 19 километров дорог

Мужчины выталкивают застрявший автомобиль в СевастополеСотрудники Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций освободили 14 автомобилей из снежного плена на дорогах «Симферополь - Феодосия» и «Евпатория -  Раздольное», сообщила в четверг пресс-служба крымского управления МЧС.

12 машин застряли 9 марта возле села Опушки, 2 - возле села Столбовое.

Спасатели очистили 19 километров дорог.

В среду Крым занесло снегом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter