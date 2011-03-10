Спасатели вытащили 14 машин из снежного заноса в Крыму
10:00, 10 марта 2011Крым
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Очистили 19 километров дорог
Сотрудники Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций освободили 14 автомобилей из снежного плена на дорогах «Симферополь - Феодосия» и «Евпатория - Раздольное», сообщила в четверг пресс-служба крымского управления МЧС.
12 машин застряли 9 марта возле села Опушки, 2 - возле села Столбовое.
Спасатели очистили 19 километров дорог.
В среду Крым занесло снегом.
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