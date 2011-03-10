Спасатели вытащили 14 машин из снежного заноса в Крыму

Очистили 19 километров дорог

Сотрудники Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций освободили 14 автомобилей из снежного плена на дорогах «Симферополь - Феодосия» и «Евпатория - Раздольное», сообщила в четверг пресс-служба крымского управления МЧС. 12 машин застряли 9 марта возле села Опушки, 2 - возле села Столбовое. Спасатели очистили 19 километров дорог. В среду Крым занесло снегом.

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