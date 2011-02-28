Перед 8 марта мужчины с секаторами выйдут на субботник в Севастополе

Субботник, в котором примут участие только мужчины, планируют провести в Севастополе 5 марта, сообщил председатель Севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ на брифинге в понедельник.

«Мы посоветовались на аппаратном совещании и приняли решение: может, он не будет супермассовым, но мы хотим 5 марта провести субботник, посвященный женщинам Севастополя, чтобы на этот субботник вышли только мужчины. Погода еще не очень хорошая, чтобы что-то копать, но давайте сделаем такие вещи: возьмем в руки секаторы, пилы и немножко всякую поросль уберем, поработаем физически», - сказал он.

По словам САРАТОВА, если не будет сильного дождя, можно начать разбивку сквера на улице Корчагина. «Может, посадим там первые деревья», - сказал он.

Вместе с тем губернатор добавил: «Когда неофициально разговаривали, мои коллеги говорили: «А что же мы будем делать без женщин, если женщины не выйдут?».