Экс-шеф СБУ советует ЧФ РФ паковать чемоданы

Черноморский флот Российской Федерации должен готовиться к выводу с территории Украины, а не перевооружению, заявил председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, комментируя переговоры министров обороны России и Украины по этому вопросу, сообщила в понедельник пресс-служба политической силы.

«Вместо перевооружения Черноморского флота России нужно вкладывать средства в построение военной базы для этого флота на своей территории», - сказал бывший председатель Службы безопасности Украины.

НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул, что в ближайшей перспективе харьковские соглашения о продлении базирования российского флота на территории Украины до 2042 года будут денонсированы как не отвечающие национальным интересам.

По его словам, вопреки заверениям нынешней власти, Украина так и не получила реальной скидки на российский газ и, по подсчетам экспертов, ежегодно теряет несколько миллиардов долларов бюджетных доходов, которые должны были быть направлены на социально-экономическое развитие региона, в частности, развитие курортных ресурсов и торгово-портового потенциала Севастополя.

НАЛИВАЙЧЕНКО напомнил, что сегодня в распоряжении российского флота в Крыму находится более 18 тысяч гектаров земель, десятки километров лучших причалов. При этом, по официальным сообщениям Севастопольской горгосадминистрации, только 25% этой территории реально используются на военные нужды, остальные же стали предметом коммерческой деятельности командования флота.

«Я убежден, что решение о хозяйственном использовании севастопольских земель должно приниматься севастопольской городской общиной, а не российским Министерством обороны в Москве», - заявил НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он обратил внимание на то, что российская сторона систематически не соблюдает положения соглашений от 1997 года, которые определяют условия временного пребывания российского Черноморского флота на территории Украины. По словам НАЛИВАЙЧЕНКО, до сих пор не заключено ни одного договора аренды на объекты, которые использует российский флот, командование флота препятствует инвентаризации арендованных территорий, вопреки решению судов под российским военным контролем находятся украинские маяки, продолжается загрязнение флотом акватории крымского побережья, а склады взрывоопасных материалов несут прямую угрозу для жизни крымчан.

«Исходя из интереса украинских граждан, в первую очередь севастопольцев, именно эти вопросы нынешняя украинская власть должна вынести на переговоры с Россией», - считает председатель политсовета «Нашей Украины».