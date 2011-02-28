Дело о незаконном выделении 11 гектаров у моря передано в суд

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении экс-председателя Ленинской райгосадминистрации Петра ПРОЦЕНКО, который обвиняется в незаконном выделении 120 земельных участков общей площадью 10,8 га в прибрежной полосе Азовского моря, чем государству причинено 1,3 млн. гривен ущерба, сообщила в понедельник пресс-служба надзорного ведомства Крыма.

Чиновник обвиняется по статье «превышение власти или служебных полномочий» Уголовного кодекса.

«Природоохранная прокуратура приняла гражданско-правовые меры для отмены незаконных распоряжений райгосадминистрации. По протестам отменены незаконные согласования выделения земли», - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ в апреле 2010 года уволил ПРОЦЕНКО с должности председателя Ленинской РГА, которую он занимал с августа 2007 года.