Нарушение прав инвалидов вылилось в уголовные дела

Прокуратура возбудила уголовные дела по фактам непредоставления инвалидам рабочих мест на предприятии Евпатории и необеспечения людей с ограниченными возможностями средствами реабилитации в Алуште, сообщила в понедельник пресс-служба надзорного ведомства Крыма.

Первое дело заведено по статье Уголовного кодекса "злоупотребление служебным положением", второе - "превышение служебных полномочий".

По данным прокуратуры, предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Евпатории последние четыре года не трудоустраивало инвалидов. "Причинен ущерб охраняемым законом правам этой категории граждан, а также государству в виде непоступления в казну предусмотренных за невыполнение обязательств по обеспечению рабочими местами инвалидов штрафных санкций на сумму 1,3 млн. гривен", - говорится в пресс-релизе.

Чиновники горсовета Алушты "при наличии возможности не обеспечивали инвалидов техническими и другими средствами и услугами реабилитации и изделиями медицинского назначения", сообщило надзорное ведомство.

Ведется следствие.