Суд дал срок 2 активистам фронта "Севастополь-Крым-Россия"

Апелляционный суд Крыма в понедельник приговорил активистов общественной организации «Народный фронт «Севастополь-Крым-Россия» Валерия ПОДЪЯЧЕГО и Семёна КЛЮЕВА, которые обвиняются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год, говорится в пресс-релизе ПОДЪЯЧЕГО.

Активист считает приговор неубедительным.

«Буду рад, если дело дойдет до Европейского суда по правам человека, который неоднократно указывал в своих решениях на недопустимость преследования инакомыслия», - сказал координатор фронта «Севастополь-Крым-Россия».

Крымское управление СБУ в январе 2008 года возбудило в отношении фронта «Севастополь-Крым-Россия» уголовное дело по статье «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». ПОДЪЯЧЕМУ и КЛЮЕВУ было предъявлено обвинение в призыве к присоединению Крыма к России.

Апелляционный суд Крыма в декабре 2009 года приговорил КЛЮЕВА к четырем годам лишения свободы, но, учитывая преклонный возраст подсудимого, отложил приведение приговора в исполнение на два года. Мерой пресечения КЛЮЕВУ суд определил подписку о невыезде.

Верховный суд Украины в марте 2010 года отменил приговор Апелляционного суда в отношении КЛЮЕВА.

Апелляционный суд Крыма в сентябре 2010 года направил дело на дополнительное расследование.

Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам ВСУ в ноябре 2010 года отменила постановление о возвращении дела на дополнительное расследование и направила дело для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции.