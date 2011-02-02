Тимошенко: шельф отдают олигархам

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает трагедией для страны намерение правительства подписать мировое соглашение с компанией Vanco.

«Окончательно решила олигархия Украины забрать главное месторождение нефти и газа - шельф Черного моря - себе. Забрать у народа Украины без какой-либо платы, без каких-либо условий», - сказала ТИМОШЕНКО журналистам.

По ее мнению, благодаря разработке месторождений на шельфе Черного моря Украина могла бы обеспечить свою энергетическую безопасность.

«Когда сегодня цены на дизельное топливо, на бензин повышаются спонтанно и непрогнозированно, в то время, когда люди не имеют возможности заправить свои автомобили, в это время главное стратегическое месторождение, стратегический запас нефти и газа Украины тихонько, за спиной у общества, отдают в собственность очередным олигархическим группам, которые окружают ЯНУКОВИЧА», - сказала ТИМОШЕНКО.

Vanсo International Ltd. в 2006 году выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабмином соглашение о разделе продукции (СРП). Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

Минприроды в апреле 2008 года аннулировало лицензию Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

Кабмин Юлии ТИМОШЕНКО в мае 2008 года принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

Vanco Prуckerchenska в июле того же года начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) относительно конфликта по СРП.

Кабмин Николая АЗАРОВА в 2010 году предложил Vanco Prуckerchenska заключить мировое соглашение по тяжбе.

Государство Украина и Vanco Prуckerchenska приостановили арбитражный процесс до апреля 2011 года и начали переговоры, целью которых является мирное урегулирования спора о СРП.