350 боеприпасов времен войны нашли возле железной дороги в Крыму

Триста пятьдесят боеприпасов времен Великой Отечественной войны были обнаружены в 50 метрах от железной дороги в Крыму.

Бронебойные снаряды калибра 45 мм и гранаты РГД-33 лежали между двумя станциями в районе села Семисотка на востоке полуострова, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

«Боеприпасы со всеми мерами предосторожности перенесены в одно место. Все они при неправильном обращении могли сработать», - говорится в пресс-релизе.

Спасатели обезвредили снаряды и гранаты.