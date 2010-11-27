350 боеприпасов времен войны нашли возле железной дороги в Крыму
18:45, 27 ноября 2010Крым
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Спасатели уничтожили гранаты
Триста пятьдесят боеприпасов времен Великой Отечественной войны были обнаружены в 50 метрах от железной дороги в Крыму.
Бронебойные снаряды калибра 45 мм и гранаты РГД-33 лежали между двумя станциями в районе села Семисотка на востоке полуострова, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
«Боеприпасы со всеми мерами предосторожности перенесены в одно место. Все они при неправильном обращении могли сработать», - говорится в пресс-релизе.
Спасатели обезвредили снаряды и гранаты.
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