10 тысяч упаковок с тухлыми яйцами нашли на птицефабрике в Крыму

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура после обнаружения 10 тысяч упаковок тухлых яиц на птицефабрике "Южная-Холдинг" возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц предприятия по факту злоупотребления служебным положением и нарушения правил, установленных для предотвращения эпидемии.

"Птицеводы оказались под следствием после того, как на предприятии нашли 10 тысяч паков просроченных яиц, которые по требованию инспекции ветмедицины не были своевременно утилизированы и оставались гнить на его территории", - говорится в пресс-релизе прокуратуры Крыма.

Надзорное ведомство напоминает, что в прошлом году экс-руководителя птицефабрики привлекли к уголовной ответственности за такое же преступление. В помещениях предприятия в 2008 году нашли два миллиона тухлых яиц.