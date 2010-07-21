Счетоводы Украины и РФ поговорят в Севастополе о море и рыбе

Представители Счетных палат Украины и России в четверг в Севастополе проведут круглый стол по вопросам рыболовства и экологии, сообщил отдел по делам прессы и информации севастопольской государственной администрации.

В ходе визита запланировано посещение делегациями Херсонесского Свято-Владимирского собора.

Затем делегаты встретятся за круглым столом с представителями центральных и местных органов исполнительной власти, руководителями научных и рыбохозяйственных организаций Украины.

Участники круглого стола обсудят вопросы рыболовства в Азово-Черноморском рыбопромышленном бассейне и экологического состояния Азовского и Черного морей, говорится в пресс-релизе горадминистрации.