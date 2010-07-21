Счетоводы Украины и РФ поговорят в Севастополе о море и рыбе
12:45, 21 июля 2010Крым
0 0
Но сначала помолятся?
Представители Счетных палат Украины и России в четверг в Севастополе проведут круглый стол по вопросам рыболовства и экологии, сообщил отдел по делам прессы и информации севастопольской государственной администрации.
В ходе визита запланировано посещение делегациями Херсонесского Свято-Владимирского собора.
Затем делегаты встретятся за круглым столом с представителями центральных и местных органов исполнительной власти, руководителями научных и рыбохозяйственных организаций Украины.
Участники круглого стола обсудят вопросы рыболовства в Азово-Черноморском рыбопромышленном бассейне и экологического состояния Азовского и Черного морей, говорится в пресс-релизе горадминистрации.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter