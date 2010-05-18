Крымские татары хотят вынести свои проблемы на международный форум

Крымские татары на митинге, посвященном 66-й годовщине принудительного переселения народа в Среднюю Азию, потребовали организовать под эгидой международных организаций форум по вопросу восстановления их прав.

«Есть указ президента, но он не охватывает всех проблем. Мы будем говорить о необходимости созыва всемирного форума по проблеме крымскотатарского народа с участием самых авторитетных международных организаций. Мы уже достигли соглашения в этом плане с Парламентской ассамблеей Совета Европы, Европарламентом», - сказал лидер крымскотатарского меджлиса, депутат Верховной рады Украины Мустафа ДЖЕМИЛЕВ журналистам.

Митингующие считают, что дальнейшее затягивание восстановления прав крымских татар «чревато катастрофическими последствиями, могущими привести к утрате человеческой цивилизацией одного из самобытных и древних европейских народов».

По данным сотрудников милиции, которые следят за общественным порядком, в траурном митинге на центральной площади Симферополя участвуют 12 тысяч человек, организаторы акции утверждают - не менее 25-ти тысяч.

Участники митинга держат национальные флаги крымских татар, флаги Украины, транспаранты: «Верните наши дома и имущество», «Крыму - статус крымскотатарской национально-территориальной автономии в составе Украины», «Восстановление образования на крымскотатарском языке - спасение от ассимиляции», «Нет военным базам в Крыму».

Перед началом митинга колонны крымских татар прошли с транспарантами и флагами от окраин Симферополя к центру города. Некоторые участники шествия кричали «Аллах акбар!».

Сотрудники НКВД провели депортацию 18-20 мая 1944 года по решению государственного комитета обороны, подписанному руководителем СССР Иосифом Сталиным. Причиной выселения называлось дезертирство крымских татар из Красной армии, сотрудничество с немецкими оккупантами и расправы над советскими партизанами. Были депортированы около 190 тысяч. Большая часть - в Узбекскую ССР.

В годы Великой Отечественной войны из Крыма выселили также крымских немцев, армян, болгар и греков.

Массовое возвращение на полуостров началось в конце 80-х. В 1989 году Верховный совет СССР принял декларацию «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечению их прав». С 1993 года в Крыму 18 мая отмечается как День памяти жертв депортации.

В крымской автономии в настоящее время живут 1,9 млн. человек, из них более 265 тысяч - крымские татары. Еще минимум 100 тысяч хотели бы вернуться в Крым.