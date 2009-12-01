Россиянин разбился в аварии в Крыму
09:59, 01 декабря 2009Крым
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Туман. Renault таранил «восьмерку»
Гражданин Российской Федерации погиб в туман в аварии в восточном Крыму, сообщила пресс-служба крымской Госавтоинспекции.
Автомобиль Renault Logan под управлением жителя российского города Ставрополь на 376-ом километре автодороги Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь врезался в стоящий впереди ВАЗ-2108.
48-летний водитель «восьмерки» из Новороссийска от полученных травм погиб на месте аварии.
ДТП произошло 30 ноября.
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