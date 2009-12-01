Россиянин разбился в аварии в Крыму

Гражданин Российской Федерации погиб в туман в аварии в восточном Крыму, сообщила пресс-служба крымской Госавтоинспекции.

Автомобиль Renault Logan под управлением жителя российского города Ставрополь на 376-ом километре автодороги Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь врезался в стоящий впереди ВАЗ-2108.

48-летний водитель «восьмерки» из Новороссийска от полученных травм погиб на месте аварии.

ДТП произошло 30 ноября.