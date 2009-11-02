Севастопольцы раскупили маски

В Севастополе на сегодняшний день 470 человек заболели ОРВИ, случаев калифорнийского гриппа не зарегистрировано.

Об этом УНИАН сообщила начальник отдела прессы и информации Севастопольской городской государственной администрации Алла ЩЕРБАКОВА, ссылаясь на данные, озвученные сегодня представителями городской СЭС и управления охраны здоровья в ходе аппаратного совещания в городской госадминистрации.

«В городе предпринимаются меры профилактического характера: на три недели прекращена работа детских садов, школ и вузов, в аптеки дополнительно завозятся медикаменты, потому как за выходные жители раскупили препараты и маски. Но есть достаточное количество широких бинтов, из которых делаются маски», - сказала она.

Эпидемический порог (100 заболевших на 10 тысяч населения), в городе не перейден, как и не превышены средние показатели заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В городе открыта «горячая линия», по которой все желающие могут проконсультироваться по вопросам гриппа. Работает противоэпидемическая комиссия.

Начальник отдела добавила, что по итогам состоявшегося в пятницу заседания городской продивоэпидемической комиссии будут внесены предложения горсовету выделить из резервного фонда 1 млн. грн. на соответствующие лекарства и более 400 тыс. грн. - на закупку горюче-смазочных материалов. «И есть ожидания, что согласно решениям Кабинета министров Украины город получит на эти цели около 2 млн. грн.», - сказала ЩЕРБАКОВА.